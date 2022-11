Bas Moerings zet succesreeks voort in Kronenberg

Bas Moerings heeft op CSI2* De Peelbergen de smaak te pakken. Gisteren liep hij met de negenjarige KWPN'er Ipsthar (v. Denzel v't Meulenhof) het podium van de kwalificatierubriek in het 1.45m net mis, maar vandaag greep hij de overwinning. Met de zevenjarige KWPN'er Kivinia (v. I’m Special de Muze) was de ruiter uit West-Brabant de snelste in een 1.40m direct op tijd.

Moerings was een klasse apart. Maar liefst anderhalve seconde was hij sneller dan de Duitser Jens Wawrauschek met de 15-jarige KWPN’er Classic 48 (v. Acolino). Met zijn tweede paard Jesther (v. Cardento) plaatste Bas Moerings zich ook nog eens als zesde.

Hassmann derde

De concurrentie kwam voornamelijk uit Duistland. Achter Wawrauschek eindigde Felix Hassmann op de derde plaats met Sig Cad Bane (v. Cayetano L) en werd hij vierde met Catch Me 67 (v. Cellestial).

Bron: Horses.nl