Bas van der Aa bovenaan in 1,40 Kronenberg

Bas van der Aa is sterk begonnen aan CSI Kronenberg. Met Hakkinen N (VDL Zirocco Blue x Chin Chin) klokte hij in het tweefasen over 1,40 m de snelle tijd van 28,78 seconden en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen. En daarmee hun eerste internationale overwinning nadat ze eerder al meerdere top 5 klasseringen behaalden.

De tweede en derde prijs kwamen in Belgische handen: Lieven Devos reed Fiorucci (v. E-Pleasure) in 29,18 seconden naar de tweede plek, gevolgd door Leon Brutsaert die er met On Time van de Elshoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) 30,43 seconden voor nodig had.

Schaper, Damman-Blekkink en Dijkman

Voor Nederland eindigden ook Britt Schaper met In The Air (v. Air Jordan) 7e, Ester Damman-Blekkink met Corion (v. Conthargos) 8-ste en Berber Dijkman met Jetset (v. Cascarillo) 10e, in de top tien.

Uitslag