Bas van der Aa deelt hoofdprijs in Kronenberg

Bas van der Aa reed met Shanroe Barney (v. Dallas) vandaag een super snelle ronde in het tweefasen over 1,40 m op CSI Kronenberg. Eén andere combinatie was precies even snel. Dat was de Duitse ruiter Tobias Schwarz met Argento Vivo (v. Armitage). Beide combinaties klokten de snelle tijd van 26,71 seconden en deelden daarmee de hoofdprijs.

Het was een Oranje feestje in Kronenberg want de top vijf werd compleet gemaakt door Nederlandse combinaties. Op drie Loewie Joppen met Add Picobello Z (v. Action-Breaker), op vier Stijn Testers met Geronimo (v. Zambesi TN) en Teun Vestjens sloot met Geste Rosa C (v. Numero Uno) aan op de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl