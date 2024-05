Bas van der Aa derde in 1.45m Kronenberg

Bas van der Aa pakte vanmiddag met de elfjarige Shanroe Barney (v. Dallas VDL) de derde plaats in het 1.45m in Kronenberg. In het parcours direct op tijd liet het paar alle balken liggen en passeerde de finish in 62,05 seconden. In april was de combinatie ook al goed op dreef in Kronenberg en werden ze tweede in de barrage van het 1.45m.