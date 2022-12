Bas van der Aa derde in hoofdnummer Riesenbeck

Bas van der Aa was goed op dreef in het hoofdnummer van vandaag op CDI Riesenbeck. In het 1,45 m direct, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, stuurde hij Shanroe Barney (Dallas x Elcaro) in de snelle tijd van 60,98 seconden door het parcours. Dat was goed voor de derde prijs.

Twee combinaties van het deelnemersveld van 59 waren nog sneller dan Bas van der Aa. Allersnelst bleek Philipp Weishaupt. Met de KWPN-merrie Just Be Gentle (v. Tyson) kwam de ruiter in 58,78 seconden over de finish. Annelies Vorsselmans had er met de eveneens achtjarige KWPN-merrie Jolita (v. Arezzo VDL) 58,89 seconden voor nodig en mocht zo het tweede prijzengeld ophalen.

Greeve en Greve

Net buiten de top 5 eindigde Michael Greeve. Met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) werd hij zesde. Willem Greve reed met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) een rustige ronde en werd dertiende.

