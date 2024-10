Bas van der Aa en Niels Tacken scoren in Kronenberg

Gisteravond kwam een flink aantal deelnemers aan start in de CSI2* rubrieken in Kronenberg. In het 1,45m was het Bas van der Aa die met Shanroe Barney (v. Dallas VDL) alleen Tim Rieskamp - Goedeking voor moest laten en zo beslag legde op de tweede plaats. In het 1,40m was het Niels Tacken met Alexia Z (v. Andiamo) die met zijn vierde plaats optekende voor het beste Nederlandse resultaat. De rubriek werd gewonnen door Lars Volmer.



De CSI2* 1,45m rubriek werd aan het einde van de dag afgewerkt waarin 69 combinaties van start gingen. Twintig combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage waar Tim Rieskamp – Goedeking als winnaar uit de bus kwam. De Duitser zadelde voor deze proef de negenjarige Sanella 6 (v. Sollid Gold Z) en klokte de winnende tijd van 36.96 seconden. Bas van der Aa volgde nipt daarachter op de tweede plaats. Van der Aa stuurde Shanroe Barney in 37.30 seconden naar de finish. Christian Jansen maakte met Stenvangs Daiquiri (v. Helenenhof’s Catoo) het podium compleet en klokte 37.76 seconden.

Volle 1,40m rubriek

Ook de CSI2* 1,40m twee-fasen-proef kon rekenen op volle startlijsten. Hier gingen maar liefst 93 combinaties van start. Lars Volmer bleek uiteindelijk de snelste en stuurde Beetlejuice (v. Baloubet du Rouet) in 26.01 seconden naar de overwinning. Christian Jansen deed opnieuw goede zaken en legde beslag op de tweede plaats. De Deense springruiter stuurde Ca-Di DD (v. Carmague) in 27.27 seconden naar de finish. De derde plaats was voor Markus Renzel met Canmore 4 (v. Casal). Niels Tacken deed ook goede zaken en stuurde Alexia Z in 27.69 seconden naar de vierde plaats. Rens Spreuwenberg volgde en stuurde Kyra in 28.60 seconden naar de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl