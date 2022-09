Bas van der Aa houdt Nederlandse eer hoog en wint 1.45m Kronenberg

Van de 27 combinaties die vanavond aan start kwamen in het 1.45m reden er zeven mee voor Nederland. Alleen Bas van der Aa wist het basisparcours zonder fouten af te leggen en mocht terug komen voor de barrage. Hierin moest hij het opnemen tegen vier concurrenten maar dat deerde van der Aa niet. In het zadel van Shanroe Barney (v. Dallas) klokte hij de winnende tijd van 39 seconden rond.

De top drie ziet er verder gekleurd uit. Op de tweede plaats zien we Alexa Stais. De amazone van Cypres reed Lucato Mad Jo (v. Ludwigs AS) naar de tweede tijd van 39.87 seconden. Op de derde plaats vinden we Julie Welles terug. De Amerikaanse klokte met de KWPN-merrie Jacquard (v. Kannan) de derde tijd van 40.42 seconden.

Joey Alberti stuurde La Candida (v. Carland) foutloos door het basisparcours heen maar moest drie tijdfouten incasseren. Uiteindelijk was dit nog wel goed voor een negende plaats.

Uitslag