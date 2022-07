Bas van der Aa podiumplaats in pittig 1.40m met barrage

Met een prachtige rubriek om de Scheepswerf Poppen Prijs, waarin de Duitser Philip Rüping zich de beste toonde, werd de voorlaatste dag van het eerste blok van CH De Wolden afgesloten. Rüping gaf in de laatste rit van de barrage de tussenstand nog een andere wending, want hij dook ruim twee tiende van een seconde onder de tijd van zijn landgenoot Toni Hassmann, die in de tweede rit de rapste tijd op de klok had gezet. Beste Nederlander werd met de derde plaats Bas van der Aa uit Albergen.

Onder de zeven barragedeelnemers waren drie Nederlandse combinaties. Bas van der Aa, die in het basisparcours van alle foutloze deelnemers de snelste tijd had geklokt, was één van hen. De andere twee waren de nog maar zeventienjarige Wesley de Boer uit Nieuwleusen en Steven Veldhuis uit Haaksbergen.

De Poolse Adrianna Ostrowska mocht in de beslissende ronde het spits afbijten, maar liep tegen vier strafpunten aan. In de tweede rit ging de Duitser Toni Hassmann met Sea Coast Conbalet (v.Conthargos) voortvarend van start en hij wees de anderen de weg hoe je het best foutloos kon blijven en ook nog snelheid kon houden. Het duurde tot de voorlaatste rit, die van Bas van der Aa, voor Hassmann echt bedreigd werd. Maar Van der Aa was met Shanroe Barney (v.Douglas) bijna anderhalve seconde langzamer en vormde dus geen bedreiging voor de eerste plek. Bleef alleen nog de Duitser Rüping over, die lang niet als snelste vanuit het basisparcours was doorgestoomd.

Toch wist hij in de beslissende barrage rap rond te gaan. Uiteindelijk dook hij ruim tweetiende van een seconde onder de tijd van Hassmann. “Het basisparcours was bepaald niet gemakkelijk, maar gelukkig bleef ik foutloos. De barrage had ik moeilijker verwacht, maar er waren twee punten waar ik kort kon wenden en tijd op de concurrenten kon inlopen. En dat pakte goed uit”, zei een tevreden Philip Rüping na de prijsuitreiking.

De jongste barragedeelnemer, Wesley de Boer uit Nieuwleusen, moest genoegen nemen met de zesde plaats. Hij leek prima op weg foutloos te blijven, maar zijn paard Icarinda (v.Etoulon VDL) tikte op de laatste hindernis de bovenste balk af en dat betekende in het zicht van de haven geen foutloze rit, maar vier strafpunten.

Bron: CH De Wolden

Uitslag