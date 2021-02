Bauman wint zware Grand Prix, Mel Thijssen zevende

Slechts vier combinaties drongen door tot de barrage van de 3* GP van Vilamoura, Portugal. De Sloveen Urh Bauman won het pleit in het zadel van Larisal (v. Larimo). Hij was niet alleen de snelste in de barrage, maar ook de enige die de balken liet liggen. Mel Thijssen was de op-één-na snelste vierfouter in het basisparcours en werd met Florida Balia NL (v. Bustique) zevende.