Beat Mändli wint CSI4* Grand Prix met leenpaard Qoachella

Beat Mändli met Qoachella. Foto: Sportfot
Toen Beat Mändli vorig jaar wat krap in paarden zat, kreeg hij de merrie Qoachella (v. Mosito van het Hellehof) te leen van zijn leerlinge Katie Dinan. Dat bleek een schot in de roos: de combinatie reed sindsdien meerdere top vijf-klasseringen bijeen en bekroonde die opmars afgelopen weekend met de overwinning in de CSI4* Grand Prix in Wellington. Twee dagen eerder eindigden ze al als tweede in een 1.40m-rubriek.

Mogelijk ook interessant