Beau Schuttelaar begint laatste dag met overwinning in Denemarken

Op de laatste dag van de Herning Horse Show heeft Beau Schuttelaar de eerste rubriek van de dag op haar naam geschreven met Falou (v. Arthos). Het duo verwees met een foutloze rit in 30,01 seconden Rolf-Göran Bengtsson met Cassilano Jmen (v. Calisco Jmen) naar de tweede plaats in deze 1,40m-rubriek en was de enige Nederlandse combinatie in de top vijf.

Vrijdag eindigde Schuttelaar ook al in de prijzen met de schimmelmerrie, toen eindigde ze op de vierde plek in de 3*-1,40m-rubriek.

Top drie

De top drie was aan elkaar gewaagd in deze rubriek en de combinaties bleven alle drie onder de 31 seconden. De Zweedse ruiter was met Cassilano net iets meer dan een tiende van een seconde langzamer dan Schuttelaar en klokte af op 30,12 seconden. Shane Carey volgde met Contenance (v. Cornet Obolensky) met 30,43 seconden op de klok op de derde plek en daarmee eindigde de Ierse ruiter voor de derde dag op rij in de top vijf van een 1,40m-rubriek.

Medium Tour

In de Medium Tour over 1,45m, die als tweede op het programma stond, eindigden Michael Greeve en Claudia Verburgt in de top vijf. Greeve zadelde voor deze rubriek Guan GJB (v. Namelus R) en liet de zwarte ruin in 34,83 seconden over de streep galopperen na een foutloze rit en eindigde daarmee op de derde plaats. Verburgt mocht zich achter haar landgenoot opstellen met Abbervail Lightning (v. VDL Douglas) met 35,09 seconden op de klok. De winst was in deze 3*-rubriek voor de thuisrijdende Lars N Pedersen met Boegegaarden Gladiola (v. Boegegaardens Grafs Stakkato) met een rit in 34,19 seconden en de Duitse ruiter Patrick Stühlmeyer eindigde met Chaccieny (v. Chacco-Blue) op de tweede plek.

Uitslag 1,40m

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl