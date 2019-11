Beau Schuttelaar: ‘Een honderdste van een seconde is best weinig’

Beau Schuttelaar gaf in de medium tour finale in de Peelbergen een ongenaakbaar snel optreden. Met Florida Balia NL hield de Limburgse amazone Duitser Hendrik Sosath nipt van de winst. “Het verschil was slechts een honderdste van een seconde, dat is best wel weinig”, vertelt de winnares van de CSI2*-proef met een lach.

Zestig combinaties mochten in de 1.40/1.45m rubriek een gooi naar de winst doen. Daarvan haalden maar liefst twintig combinaties foutloos de eindstreep. Vervolgens stuurde de zeventienjarige Schuttelaar Florida Balia NL (v. Bustique) ver vooraan in het barrageveld gedurfd rond. Met knap bochtenwerk snelde het paar door de finish in een tijd van 33.63 seconden. “De barrage verliep mooi. Eigenlijk gingen alle bochten heel goed, ik moest alleen richting de laatste hindernis iets inhouden”.

Luistert goed

“Als ik been geef dan is ze meteen vertrokken, maar terugnemen moet ook gebeuren. Als ik haar in de laatste lijn had laten gaan, had ze in het ergste geval dwars door de hindernis gelopen. Eigenlijk luistert Florida Balia best wel goed, maar ze wil gewoon heel graag.” Dat Schuttelaar het enthousiasme van de negenjarige Bustique-merrie kon beteugelen, leverde de haar niet alleen de winst op, maar ook een Longines horloge.

Tegengas

Tegengas werd er gegeven door niet de minste combinaties. Amerikaans amazone Laura Kraut liet een oogstrelende rit zien met KWPN’er Constable II (v. Harley). De Olympisch medaillewinnares eindigde in 35.90 op de zevende plaats. De mede-eigenaar van Schuttelaars paard, Egyptenaar Abdel Said, werd zesde ( 0/0-35.83) met Hope Van Scherpen Donder (v. Quadrillo). In de top vijf geraakte ook een van Jeroen Dubbeldam’s pupillen, Wilton Porter. De Amerikaan finishte met Caretinhus (v. Caretino 2) in 35.17 seconden.

Spannend tot het laatst

Nederlands kampioen Leopold van Asten stuurde VDL Groep Elegant Hero Z in een tijd van 34.92 naar de vierde plaats. De voor Tsjechië rijdende Emma Augier de Moussac werd met 34.81 op de teller derde met Rubio Monocoat Electric (v. Ukato). Hendrik Sosath hield de spanning er tot het laatst flink in. Met Lady Lorada (v. Lordanos) stond de Duitser voor hetere vuren, maar kon ondanks een welgemikte poging Schuttelaar niet voorbijsnellen (33.64).

Bron: persbericht