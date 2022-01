Beauville Z is FEI Paard van de Maand

Maikel van der Vleutens Olympisch brons-winnaar Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines) is door de FEI gekozen als Paard van de Maand. "Een zeer waardig paard van de maand, die in 2021 misschien wel paard van het jaar had kunnen zijn", schrijft de FEI over de twaalfjarige BWP-ruin.

“Het kwam als een kleine verrassing toen Beauville Z de individuele bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio won. Hij werd ingezet toen Maikels eerste keus Dana Blue geblesseerd raakte. Vervolgens maakte hij deel uit van het Nederlandse team dat in oktober de Longines FEI Nations Cup-finale in Barcelona won. Hij verdiende zijn plaats op beide podia volledig en zette waardevolle foutloze rondes neer.”

Bron: FEI