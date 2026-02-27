Beckers dichtbij het podium in 1,50 m-rankingproef Kraków

Petra Trommelen
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Acht combinaties gingen de strijd aan om de winst in de 1,50 m.-rankingproef van Kraków. Onder hen bevond zich ook Marc Beckers met de Kannan-zoon Imola. Een springfout in de barrage leverde hen uiteindelijk de vijfde plaats op. Begin januari liet het duo al zien in vorm te zijn, met een vierde plaats en, drie weken later, een zesde plaats in de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatieproef van Opglabbeek.

