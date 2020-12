Been pakt winst en tweede plaats in jonge paarden-rubriek, Schuttelaar derde

Gisterenavond leverde de rubriek voor zesjarigen in Opglabbeek voor Nederland plaats 1,2 en 3 op. Remco Been won de rubriek met de NRPS merrie Juleska (v. Numero Uno) en bleef iedereen de baas. De combinatie bleef foutloos en zette de winnende tijd neer van 60,00 seconden. Voor het fokproduct van Paardenhouderij Janssen was Opglabbeek de eerste internationale wedstrijd.

Been was de grootste concurrent van zichzelf, want met Jasper (v. Cidane) pakte hij de tweede plaats. Met de 6-jarige KWPN’er reed hij foutloos het parcours rond in een tijd van 60,47 seconden.

Schuttelaar derde

Beau Schuttelaar maakte het podium compleet. Ze zadelde voor deze jonge paarden-rubriek de merrie Jiwyrusa H (v. Baltic VDL). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 60,93 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl