Beerbaums toppaard Mila onder Eoin McMahon

Ludger Beerbaum laat zijn toppaard Mila (v. Monte Bellini) rijden door zijn Ierse stalruiter Eoin McMahon. In maart brak de Duitser zijn been bij een ongelukkige val in Doha en rijdt zelf voorlopig nog geen wedstrijden. Daarom heeft hij besloten Mila door McMahon te laten rijden. Na een testrondje op Beerbaums eigen concours in Riesenbeck, is het de bedoeling dat McMahon de merrie aan de start brengt op de Global Champions Tour in Madrid.

Op donderdag en vrijdag reed McMahon de OS-merrie in de Medium Tour en bleef op beide dagen foutloos. In de Grand Prix op zondag kreeg de combinatie 4 strafpunten. “Het werkt voor ons goed dat we van paarden kunnen ruilen als dat nodig is. In een team staat iedereen voor elkaar in”, vertelt Beerbaum.

Beerbaum en Mila hebben al de nodige successen behaald. Zo werden ze in november met het team derde in de GCL-finale in Praag, ze werden tweede in de Nations Cup in Hickstead en ze wonnen de Grand Prix’ in Mexico City en Doha.

