Beezie Madden en Breitling LS klasse apart in GP Wellington

Beezie Madden en de bij het KWPN goedgekeurde hengst Breitling LS (v. Quintero) waren afgelopen nacht oppermachtig in de Grand Prix in Wellington. Het duo was in de basisomloop al goed voor de snelste foutloze rit met twee seconden afstand van de rest, maar was in de barrage zelfs goed voor een gat van 3,3 seconden naar de nummer twee.

Het was geen makkelijke opgave om foutloos rond te komen in de basisomloop van deze Grote Prijs en het lukte dan ook slechts drie van de ruim veertig deelnemende combinaties om zich te plaatsen voor de barrage.

Korte wendingen

Adrienne Sternlicht en Bennys Legacy (v. Lupicor) bleven als enige andere combinatie foutloos in de barrage. Zij kwamen in 45,174 seconden aan de finish, terwijl Madden en Breitling daar 41,874 seconden voor nodig hadden. “Ik moest na Adrienne en ik wist dat haar paard heel snel kon galopperen, dus dat ik haar daarin niet moest proberen te verslaan”, aldus Madden. “Ik heb daarom geprobeerd om juist korte wendingen te rijden en die kon ik maken na de tweede hindernis en na de dubbelsprong.”

Top drie

De top drie werd verder compleet gemaakt door Sydney Shulman met J-Boston S.E. (v. Boris van het Kluizebos), die daarmee de enige buitenlander was in de barrage. De amazone uit Israel finishte met vier strafpunten in een tijd van 48,861 seconden. “Het was voor hem pas de eerste keer onder kunstlicht”, aldus Shulman, die in de basisomloop de eerste was met een foutloze rit. “We zijn net weer een beetje aan het opbouwen en ik wil vooral graag dat hij fijne ervaringen opdoet, maar hij maakte het vandaag wel heel makkelijk voor mij en ik ben dan ook heel blij met het resultaat.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ WoSJ