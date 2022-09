Beezie Madden heeft een tumor: ‘Sommige dagen 100% fit, andere dagen een beetje versuft’

De uiterst succesvolle Amerikaans springamazone Elizabeth 'Beezie' Madden heeft na de Europese kampioenschappen van vorig jaar alleen nog maar (internationale) wedstrijden op Amerikaanse bodem gereden. De amazone wil het rustiger aan gaan doen en vertelde aan Canadian Horse Journal wat daar de reden voor is: een tumor. "Hoewel het niet levensbedreigend is, tast het mijn evenwichtsgevoel wel wat aan", vertelt de amazone.

“Sommige dagen ben ik 100% fit, andere dagen ben ik een beetje versuft. Ik kan niet in een team rijden en optimaal presteren als ik niet 100% ben”, vertelt Madden. “Ik probeer een stapje terug te doen. Ik heb niet meer de ambitie om me in een landenteam te rijden of hoog op de ranglijst te blijven staan. Dat heb ik jarenlang gedaan, maar ik ben de passie ervoor kwijt.” Op momenten dat haar ervaren Breitling LS (v. Quintero) in goede vorm verkeerd en de timing goed is, rijdt ze moeilijkere parcoursen met hem.

Bron: Canadian Horse Journal/Spring-Reiter