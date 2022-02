Beezie Madden opgenomen in Show Jumping Hall of Fame

Beezie Madden en de bekende mediamanager en fondsenwerver Mason Phelps Jr. zijn opgenomen in de Amerikaanse Show Jumping Hall of Fame. De internationale springamazone en Phelps Jr. worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse ceremonie van de Hall of Fame, op zondag 6 maart in Wellington, Florida. Ook oud-Olympisch amazone Margie Engle en McLain Wards tweevoudige Olympische paard Sapphire, die vorig jaar in de Hall of Fame werden opgenomen, worden dan gehuldigd.

Elizabeth ‘Beezie’ Madden behoort al decennialang tot de wereldtop. Ze nam deel aan vier Olympische Spelen, drie Wereldruiterspelen, drie Pan American Games en twaalf Wereldbekerfinales. Op de Spelen veroverde Madden twee keer teamgoud (2004 en 2008), teamzilver (2016) en individueel brons (2008). Op de Wereldruiterspelen won ze team- en individueel zilver in 2006 en team- en individueel brons in 2014. Madden is de enige Amerikaanse springamazone die meer dan één individuele medaille op de Wereldruiterspelen heeft gewonnen. In 2013 en 2018 won ze de Wereldbekerfinale.

Grote overwinningen

Daar houdt de enorme erelijst van Madden niet mee op. Ze won onder andere de Grand Prix in Aken (2007), de King George V Gold Cup in Hickstead (2014 en 2015), de met één miljoen dollar gedoteerde International Grand Prix op de Spruce Meadows (2005 en 2019) en drie keer de Spruce Meadows’ Queen Elizabeth II Cup.

