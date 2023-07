Beezie Maddens Cortes ‘C’ (21) overleden

Cortes ‘C’, het voormalige toppaard van Beezie Madden, is overleden op 21-jarige leeftijd. Het beste paard van de Wereldruiterspelen in Caen raakte op de Spelen in Rio ernstig geblesseerd en kwam daarna niet meer terug in de ring. Hij was pensionado bij Madden vanaf 2016.

De altijd opvallende springer Cortes had een imposante carrière met zijn ruiter Beezie Madden. Hoogtepunt was ongetwijfeld zijn optreden met Madden op de wereldruiterspelen in Caen. Hoewel het paar ‘slechts’ brons won, werd ‘Tiny’, zoals de enorm grote Cortes genoemd werd, uitgeroepen tot het beste paard. De door Bart Clement in België gefokte Randel Z-zoon bleef over alle rondes in de finale met ruiterwissel foutloos.

Bedroefd

“We zijn bedroefd te moeten melden dat Cortes ‘c’ gisteren vredig is overleden”, schrijft Beezie Madden op haar social media. “Cortes, die ironisch genoeg de bijnaam “Tiny” kreeg vanwege zijn enorme omvang, kwam in 2011 bij ons team toen hij werd gekocht door mevrouw Abigail Wexner. Met zijn kenmerkende sprongen met gekruiste benen, had hij legioenen fans voor zich gewonnen en werd hij in 2016 vereeuwigd als een Breyer-paard.”

Enorme successen



Tiny heeft bijgedragen aan tal van U.S. Nations Cup-teams, waaronder in 2013, ’14 en ’15 Furusiyya FEI Nations Cup Finals (Spanje). In 2013 won hij de Global Champions Tour Grand Prix van Chantilly (Frankrijk). Tiny was ook winnaar van de Longines King George V Gold Cup in 2014 en 2015. Op de Wereldruiterspelen 2014 hielp hij het Amerikaanse team aan een bronzen medaille voordat Cortes werd gereden in de “Final Four” competitie waar hij vier keer foutloos bleef en Madden de individuele bronzen medaille bezorgde. Cortes hielp Team USA naar een zilveren medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio voordat een blessure hem buitenspel zette voor de teamfinale.”

Vriendelijkste paard



Verder voegt Madden nog een persoonlijke anekdote toe: “Clark Shipley, zijn voormalige groom die in 2020 overleed na een strijd tegen kanker, zei ooit tegen The Chronicle of the Horse dat Tiny “het vriendelijkste paard was dat je ooit in je leven zult ontmoeten. Hij wil altijd knuffelen en is ‘all over you’ . Hij houdt van aandacht. Als je met hem rondloopt, gaat hij naar iedereen die in de buurt staat. Hij sleept je daarheen. Hij heeft altijd deze persoonlijkheid gehad. Hij is vanaf het begin vriendelijk geweest.” We twijfelen er niet aan dat Clark gisteren op Tiny wachtte met zakken wortelen aan de andere kant.”



“Hij bleef tot het einde het vriendelijkste paard op onze stal, hield ervan om gasten bij rondleidingen te begroeten en op de foto te gaan met fans die hem bezochten in Cazenovia. Er was niemand die het genoegen had om Tiny te ontmoeten of met hem samen te werken, wiens leven hij niet beïnvloedde.”

“Tiny was uniek in zijn soort. Met topresultaten als jong paard met Gregory Wathelet en daarna jarenlang aan de top van de sport met ons team, was ik gezegend met hem in mijn leven. Ik zal Tiny en mevrouw Wexner voor altijd dankbaar zijn voor onze jaren samen. Zijn overlijden laat een gat achter in de harten van ons team”, aldus Beezie Madden.

Bron: Horses.nl