Beezie Maddens toppaard Darry Lou naar Jennifer Gates

Beezie Madden vormt niet langer een combinatie met toppaard Darry Lou (Tangelo vd Zuuthoeve x Nabab de Reve). De door Roelof Bril gefokte KWPN-hengst is aangekocht door Jennifer Gates. Madden bracht de hengst van eigenaresse Abigail Wexner vanaf het voorjaar van 2017 zeer succesvol uit in de internationale sport. Voor die tijd zat Alberto Aldano in het zadel.

“Met gemengde gevoelens kondigen we aan dat Darry Lou verkocht is aan de Evergate Stables. We zijn verdrietig om hem te zien vertrekken, maar zijn verheugd dat hij het team van Evergate Stables gaat verstrekken. Darry Lou was al eerder uitgeprobeerd maar stond onder contract tot na de Olympische Spelen van 2020. Nu de Spelen uitgesteld zijn, is het moment van verkoop veranderd”, aldus John Madden Sales en Abigail Wexner over de verkoop.

Altijd koesteren

“Ik heb heel veel geluk gehad met Darry Lou in mijn leven en zal de ongelooflijke momenten die we samen gehad hebben, altijd blijven koesteren”, zegt Beezie Madden. “Ik kan Abigail Wexner niet genoeg bedanken dat zij dit alles mogelijk heeft gemaakt. Ik denk dat Jennifer en Darry Lou een fantastische combinatie gaan vormen en kijk er naar uit wat ze samen gaan doen. Ik twijfel er niet aan dat Darry naar een fantastisch huis gaat en wens Jennifer en Harrie heel veel succes met hem.”

Grootste idool

Jennifer Gates is in haar nopjes met haar nieuwe troef. “Ik ben super dankbaar en blij om Darry in het team te hebben. Ik heb dit fantastische paard samen met Beezie, een van mijn grootste idolen in de paardensport, al heel lang bewonderd”, zegt Gates. “Aan de ene kant is het droevig om Darry en Beezie niet te zien op de Olympische Spelen dit jaar, maar aan de andere kant kijk ik er naar uit om Darry thuis te leren kennen. Ik ben Beezie en John Madden, mijn trainer Harrie Smolders en Darry Lou’s voormalige eigenaar Abigail Wexner heel dankbaar voor het mogelijk maken van dit partnerschap.”

Bron: Horses.nl