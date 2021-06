Belgen aan kop, Patrick Lemmen vierde in 1.50m bij de Peelbergen

De Belgische hegemonie was vandaag onontkoombaar. Zowel in de GP-kwalificatie als in de CSI1* Grand Prix werd het volkslied van onze zuiderburen gespeeld in de prijsuitreiking. Koen Vereecke en Gilles Thomas namen de honneurs waar. Voor Nederland gaf Patrick Lemmen het beste optreden met een vierde plaats in het 1.50m

In de hoofdrubriek van de dag in de CSI3* gingen 55 combinaties van start om zich te kwalificeren voor de Grote Prijs, die morgen verreden wordt in Kronenberg. Tien duo’s hielden de teller op nul in de 1.50m ranking rubriek en legden elkaar in de barrage het vuur aan de schenen.

Tevreden

Patrick Lemmen zadelde voor deze proef de tienjarige Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K). De ruiter uit Grashoek maakte gebruik van de beide voorlangs opties die Louis Konickx had ingebouwd en liet de chronometer stoppen in 37,65 seconden. “Dat is zeker niet de snelste tijd, maar ik ben er blij mee”, vertelt Lemmen. “Ik ben ook niet voluit gegaan, er moet morgen nog een Grote Prijs gesprongen worden.”

Bitterzoet

“Dit paard kwam eigenlijk uit het niets in 2020 op het NK hier goed tot zijn recht op dit niveau. Maar we konden de stijgende lijn vervolgens door de coronapandemie en de rhino-uitbraak niet voortzetten. Ik heb hem wel een aantal keer weer kunnen starten dit jaar op 2-ster niveau, maar dit resultaat is een mooie opsteker. Helemaal nu hij als enige paard voor mij overblijft op dit niveau. Mijn andere toppaard, Goodmorning, is net verkocht. Uiteindelijk doe je het daar ook voor, maar het blijft jammer.”

Top drie

Lemmen werd voorbijgestreefd door Noors amazone Victoria Gulliksen. Met KWPN’er David Guetta (v. Zento) klokte ze 35,05 seconden, goed voor de derde plaats. De nummer tien op de wereldranglijst, Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli, stuurde Bustique-nakomeling Golia in 34,04 naar plaats twee. Dat het sneller kon bewees de altijd competitieve Belg Koen Vereecke met Donna vd Windeweg (v. Diamant de Semilly) door te finishen in 33.85 seconden.

Geen gekke dingen

“Toch had het nog sneller gekund hoor”, zegt de winnaar na afloop. “Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Gelukkig was dit ook al goed genoeg. Donna is van zichzelf al heel snel, dus als ik geen gekke dingen doe dan behoort een top klassering vaak wel tot de mogelijkheden.”



CSI1* Grote Prijs

In de 1-ster Grote Prijs over 1.40m gaf Vereecke’s landgenoot, Gilles Thomas, een ijzersterk optreden. Met de knap gelijnde Comodero I van Beek Z (v. Comme Il Faut) liets de 23-jarige ruiter nergens meters liggen en eigende zich de overwinning toe. In deze rubriek was het beste Nederlandse resultaat ook de vierde plaats en ook door een Limburgse combinatie. Emma Bocken’s deed met Incaro LS (v. Carusso LS la Silla) een knappe gooi naar de winst, maar tikte onderweg een balk naar beneden.

