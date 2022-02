Belgen bezetten de hoogste treden in Vejer de la Frontera CSI4*

Op het CSI4* in Vejer de la Frontera in een rubriek waar na 16 combinaties maar een foutloze was, Penelope Leprevost, liet het zich aanzien dat er maar weinig in de barrage zouden komen. Aan het eind van deze 1.45 rubriek trok zich dat recht en reed de een na de ander foutloos waardoor de teller op 14 kwam te staan. Van hen was Dominique Hendrickx met Vintadge de la Roque (v.Kannan) met 37.32 seconden veruit de rapste. Zijn landgenoot Gilles Thomas mocht zich met Jetric van Beek Z (v.Jivago d'Arsouilles) als tweede opstellen. De derde prijs was voor Adir De Abreu die er met Tashmir Z (v.Kashmir van Schuttershof) 40.33 seconden voor nodig had.