Belgen op kop in 1.50m direct op tijd

Buiten het WK wordt er in Herning ook een CSI3* concours gehouden. Het 1.50m direct op tijd was een duidelijke prooi voor onze zuiderburen die er met de twee beste prijzen vandoor gingen. Karel Cox reed Nueva Epoca De Regor (v.Nabab de Reve) in 69.42 seconden door de finish, wat de winst opleverde en 6375 euro. Gudrun Peteet zette met Sea Coast Monalisa van 't Paradijs (v.Bamako de Muze) de tweede tijd op de voet gevolgd door Rolf-Göran Bengtsson met Erminda W (v.Singapore).