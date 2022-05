Belgen op kop in 1.55m Windsor

Jos Verlooy en Wilm Vermeir namen de bovenste twee treden in van het denkbeeldige schavotje in de 1.55m proef met barrage in Windsor. Verlooy reed met FTS Killossery Konfusion (v.Siec Livello) net iets eerder over de finishlijn dan Vermeir deed met Linguini de la Pomme (v.Marius Claudius) en pakte daarmee de zege en 6.375 euro. De derde plaats werd bezet door Steve Guerdat met Dynamix de Belheme (v.Snaike de Blondel).

De Belgen waren in deze rubriek met vieren present en wisten ook allen in de prijzen te geraken want ook Gregory Whatelet en Abdel Saïd haalden de barrage en eindigden op de plaatsen elf en twaalf.

Uitslag