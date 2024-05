België naar winst in Nations Cup Children Zuidwolde, Nederland vierde

Het Nederlandse Children team eindigde vanmiddag in de Nations Cup in Zuidwolde net buiten het podium. Met een eindtotaal van vier strafpunten werden ze vierde. Het team bestond uit Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il Faut), Stella Heijligers met Circee de la Haye (v. Norman Pre Noir), Mayke Leusink met Galobke Z (v. Guidam Sohn) en Joep Schaap met Lfalke (v. Harley VDL). In de eerste ronde waren Linssen, Heijligers en Leusink foutloos. Schaap kreeg 1 tijdfout en was het wegstreepresultaat. In de tweede omloop lukte het Heijligers om weer de lei schoon te houden. Ook Schaap noteerde geen strafpunten op het scorebord. Linssen en Leusink zagen allebei een balk vallen.