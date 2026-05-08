België wint EEF Nations Cup in eigen huis

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
België wint EEF Nations Cup in eigen huis featured image
Frederic Vernaet met Orak d'Hamwyck T&L Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De EEF Nations Cup in Lier bleef tot het einde spannend, met vier landen die tot aan de laatste ruiter op nul strafpunten stonden. Voor eigen publiek trok België uiteindelijk aan het langste eind. Zij wisten als enige foutloos te blijven en grepen daarmee de overwinning. Groot-Brittannië eindigde als tweede, terwijl het verrassende Tsjechië de derde plaats pakte, net voor Duitsland. Voor Nederland waren er ditmaal geen punten te verdienen, omdat het team in een andere regio is ingedeeld. Slechts de eer en ervaring bleven over. Met zestien strafpunten eindigde Teamnl op de achtste plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant