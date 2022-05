Belgie wint landenwedstrijd voor Frankrijk en Canada

België nam vanaf de eerste starter de leiding vandaag in de landenwedstrijd in het Franse La Baule, om die daarna nooit meer af te geven. Met een springfout meer dan de Belgen eindigde Frankrijk met 12 strafpunten als tweede. De derde plaats was voor Canada dat ook 12 strafpunten had maar door een langzamere tijd genoegen moest nemen met de plek achter Frankrijk.

Drie combinatie’s wisten de lei in beide omlopen schoon te houden. Gregory Whatelet met Nevados S (v.Calvados), Beth Underhill met Dieu Merci van T&L (v.Toulon) en Antonio Maria Garofalo met Conquestador (v.Nabab De Reve).

Pech voor Zweden

Zweden was aanwezig meen sterk team in La Baule maar doordat de paarden van Henrik Eckermann en Evelina Tovek uitgesloten werden van het concours wegens ziekte moest het team met drie leden aantreden en was er geen streepresultaat meer. Na de eerste ronde deden de Zweden nog aardig mee met z’n drieën maar in de tweede ronde was het gedaan en moesten ze de laatste plek accepteren.

250.000 euro prijzenpot

Voor België lag er 80.000 euro klaar, voor Frankrijk 50.000 euro en voor Canada 40.000 euro. Zelfs de Zweden hadden niet voor niets dapper gestreden en streken iets meer dan 2000 euro de man op.

Uitslag