Belgische overwinning in 2*GP Lier, Hoekstra in top tien

Zojuist wisten twaalf combinaties zich te plaatsen voor de barrage van de 2* Grote Prijs in Lier, waaronder twee Nederlandse combinaties: Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme il Faut) en Frank Schuttert met La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z). Op exact dezelfde steilsprong kregen beide heren een touche, waardoor een absolute topklassering ditmaal uit bleef. De winst ging naar de Belg Louis Le Grelle en de twaalfjarige vosruin New Life van het Hellehof (v. Elvis Ter Putte).

Hoekstra moest als eerste van start en probeerde in het zadel van de elfjarige hengst, waarmee hij dit weekend al een vijfde plaats in het 1,40 m. en een overwinning in het 1,45 m. pakte, een vlotte tijd neer te zetten. 43,80 seconden was ook genoeg geweest voor de derde plaats, maar het duo kwam iets te dicht onder de witte steilsprong waardoor een balk in het zand viel. Als snelste vierfouter eindigde Hoekstra op de negende plaats.

Nog een springfout voor Schuttert

Ook Schuttert moest dezelfde fout op de steilsprong als Hoekstra incasseren en daarnaast viel ook nog de uitsprong van de dubbel naar beneden. Met zijn twaalfde plaats pakte Schuttert alsnog een volgprijs mee.

Lees ook:

Uitslag

Bron: Horses.nl