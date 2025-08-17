Belgische overwinning in Grote Prijs Deauville

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Belgische overwinning in Grote Prijs Deauville featured image
Rik Hemeryck met Inoui du Seigneur Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Van de tien combinaties in de barrage van de viersterren 1,55 m. Grote Prijs van Deauville wisten er drie nogmaals de lei schoon te houden. De snelste van het trio was Rik Hemeryck met de Jenson van ’t Meulenhof-zoon Inoui du Seigneur. De Belg finishte de elfjarige ruin in 45,26 seconden en hield daarmee de Braziliaan João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima en Megane Moissonnier achter zich.

