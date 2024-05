Belgische winnaar in Grand Prix van Wiesbaden

Het PfingstTurnier Wiesbaden sloot vandaag af met de Longines Grand Prix over 1,60m. In het basisparcours hielden slechts vijf van de veertig combinaties alle balken in de lepels en voor een tiental combinaties, waaronder onze eigen Marc Houtzager met Sterrehof's Dante (v. Canturano), kwam het parcours zelfs vroegtijdig ten einde. In de barrage was het de Belg Koen Vereecke die de overwinning op overtuigende wijze naar zich toe trok.

Terwijl het door Peter Schumacher en Stefen Schäfer gebouwde parcours een grote uitdaging vormde voor veel combinaties, draaide Koen Vereecke zijn hand er niet voor om. Met Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze) eindigde hij in het basisparcours op de tweede plaats en hij ging als tweede van start in de barrage. Met 0/54,56 zette hij een fantastisch rit neer en geen van zijn concurrenten wist dat te overtreffen. Anna Maria Kuhlmann en Pegasus Deau Re Mi (v. Deauville van T&L Z) trakteerden het thuispubliek nog wel op een foutloze ronde, maar kwamen met 57,53 op de teller niet bij Vereecke in de buurt.

Uitslag.

Bron: Horses.nl