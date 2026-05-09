Belgische winst, Vrieling en Van der Vleuten in top vijf GP-kwalificatie Lier

Savannah Pieters
Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping / Equitaris
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst Grand Slam VDL hebben hun sterke vorm van de afgelopen maanden opnieuw bevestigd. In Lier sprong de combinatie vandaag, na een korte pauze van de internationale wedstrijden, naar de tweede plaats in de 1,50 meter rankingproef, die tevens gold als kwalificatie voor de Grand Prix. Ook Maikel van der Vleuten noteerde een topklassering: hij eindigde met de eveneens KWPN-goedgekeurde Kentucky TMS Z als vierde.

