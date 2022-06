Ben Maher kaapt winst 2* GP Geesteren voor neus van Gert-Jan Bruggink weg

In Twente won Ben Maher met Point Break (v.Action Breaker) de GP van het CSI2* concours te Geesteren. Dat deed hij door o.a. Gert-Jan Bruggink met Vigalio Sho Z (v.Vigo D'Arsouilles) en Annelies Vorsselmans met Jolita (v.Arezzo VDL), die respectievelijk tweede en derde werden, te verslaan in de acht koppige barrage.

Er gingen 50 combinaties van start in deze 2* GP van Geesteren, waarvan er zich acht plaatsten voor de barrage. Het basisparcours kende twaalf hindernissen en 15 sprongen van gemiddeld 1.45m in hoogte.

Barrage

Het was Annelies Vorsselmans die met 40.93 seconden de leiding had genomen in de wedstrijd, Michael Greeve liet met High Big Andi K (v.Big Star Jr) zien dat het ruim sneller kon. Maar de gemaakte springfout weerhield hem van de hoogste klassering. Uiteindelijk zou hij vijfde worden met een tijd van 38.87 seconden.

Van Gert-Jan Bruggink wordt altijd een poging verwacht en dat was deze keer ook het geval. Met 40.26 seconden was hij weliswaar sneller dan Vorsselmans maar van Michael Greeve wisten we ook dat dat een heel stuk sneller kon en met Ben Maher nog te gaan was dat geen geruststellende gedachte.

Maher deed als laatste starter dan ook wat hij moest doen en met een geweldig zuiver springende Point Break snelde hij naar de winst en 6375 euro in 38.13 seconden.

Eric Ten Cate mocht met Ivoor (v.Eldorado van de Zeshoek) de tiende prijs ophalen en voor Gerben Morsink met Carina Z (v.Carthino Z) lag de twaalfde prijs klaar.

Uitslag