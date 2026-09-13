Ben Maher van pijnlijke val naar Rolex GP-zege in Spruce Meadows, Vogel zat dichtbij

Petra Trommelen
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Ben Maher van pijnlijke val naar Rolex GP-zege in Spruce Meadows, Vogel zat dichtbij featured image
Ben Maher en Enjeu de Grisien Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De sport op Spruce Meadows is al van een hoog niveau, maar spannender dan dit kon de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows nauwelijks worden. Zes combinaties eindigden na twee omlopen met vier strafpunten, waardoor een barrage de beslissing moest brengen. Richard Vogel was hard op weg om zijn gedroomde Rolex Grand Slam te voltooien. Na zijn zeges in Den Bosch en Aken lag ook in Calgary de overwinning binnen handbereik, maar in de barrage viel een balk. Ben Maher profiteerde optimaal en schreef de prestigieuze Grote Prijs op zijn naam met Enjeu de Grisien (v. Toulon). Lillie Keenan werd tweede met Fasther (v. Vigo d’Arsouilles), terwijl Steve Guerdat met Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) het podium completeerde.


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