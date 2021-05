Ben Maher wint GP Valkenswaard, Van der Vleuten derde

De Brit Ben Maher heeft zojuist met Ginger-Blue (v. Plot Blue) de 4* Grote Prijs van Valkenswaard gewonnen. In de rubriek over 1m55 zat de top 3 elkaar dicht op de hielen. Bryan Balsiger uit Zwitserland werd op 8/100 tweede met AK's Courage (v. Chepetto). Maikel van der Vleuten zat daar weer nipt achter met Beauville Z (v. Bustique).

Vierde werd de Ier Cian O’Connor met Kilkenny (v. Cardento), vijfde was Kevin Jochems met Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). De zesde plek ging naar Eric Van der Vleuten met Wunschkind (v. Casall). Marc Houtzager kreeg een springfout in de barrage en was zevende met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano I). Het duo had wel de snelste tijd. Harrie Smolders en Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) werden achtste.

Uitslag



Bron: Horses.nl