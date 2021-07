Ben Maher wint Rolex Grand Prix met Explosion W

Vanmiddag schreef Ben Maher de Rolex Grand Prix in Windsor op zijn naam. Tijdens het 1.60m-parcours zat de Britse springruiter in het zadel van de 12-jarige KWPN'er Explosion W (v. Chacco-Blue). De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde de snelste tijd in de barrage van 35,16 seconden. Met deze prestatie won het paar 125.000 euro.

Steve Guerdat greep de tweede plaats met de 12-jarige ruin Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 35,92 seconden.

Fuchs eindigt derde

Martin Fuchs behaalde de derde plaats met de 15-jarige schimmel Clooney 51 (v. Cornet Obolensky). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 36,87 seconden, bijna 1 seconde later dan Guerdat.

Von Eckermann net geen top 3

Henrik von Eckermann kreeg de vierde plaats met de 11-jarige BWP’er King Edward (v. Edward 28). Het paar bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 37,45.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl