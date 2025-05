Ben Spreuwenberg, Klaas Mostert, Sylvie Ruissen en Yvette Bogaert doen goede zaken op CSI Veteranen in Riesenbeck

Dit weekend stond het CSI Veteranen op het programma in Riesenbeck. Vandaag bemachtigden Ben Spreuwenberg en Klaas Mostert beide een top-5 klassering in de 1.15m rubriek. Gisteren schreef Sylvie Ruissen de overwinning op haar naam in het 1.05m en Yvette Bogaert werd tweede de 1.10m rubriek.

De 66-jarige Ben Spreuwenberg schreef vorig jaar drie rubrieken op naam met Antonio (v. Oklund) en liet dit jaar wederom zien dat de 20-jarige ruin in vorm is. De combinatie bleef foutloos en klokte een tijd van 58.84 seconden. Hiermee waren ze twee seconden langzamer dan de Duitser Stephan Schewe, die er met de winst vandoor ging. Klaas Mostert werd in deze rubriek vijfde met zijn zelfgefokte Hoznayo (v. Classido), die voorheen in het 1.45m werd uitgebracht door Rowen van de Mheen. Gisteren deden Spreuwenberg en Mostert ook goede zaken. In de 1.15m rubriek op zaterdag vielen Spreuwenberg en Mostert ook al in de prijzen. Spreuwenberg werd vierde met Dutch Blue (v. Chacco Blue) en Mostert werd vijfde met Edzard (v. Ustinov).

Sylvie Ruissen

Sylvie Ruissen schreef zaterdag de overwinning op haar naam in de 1.05m rubriek met de 23-jarige Caruso 372 (v. Contendro I). Ze zette een foutloze ronde neer in de barrage en klokte een tijd van 43.58 seconden. Hiermee bleef ze bijna 5 seconden voor op de Duitse amazone Hanne Hilgers. Vrijdag bleef Ruissen ook foutloos met de schimmel en werd ze derde.

Yvette Bogaert en Adonis

Yvette Bogaert werd zaterdag tweede in het 1.10m met Adonis (v. Pino). In het twee-fasen parcours bleven er maar twee foutloos, waarbij Bogaert met haar tijd van 58.94 seconden genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl