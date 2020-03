Bengtsson: ‘Ik ben niet bang dat mijn paarden zich thuis vervelen’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. De Zweedse springruiter Rolf-Göran Bengtsson vertelt aan World of Showjumping hoe zijn team omgaat met de situatie en wat zijn plannen zijn voor de komende weken. Bengtsson: ''Je kunt nu niet echt plannen. Ik train al mijn paarden door, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn als de wedstrijden weer beginnen. Ik heb nu een onverwachte en ongewenste wedstrijdpauze.''

”Ik bereid mijn paarden nu thuis voor op het buitenseizoen. Doordat mijn paarden het grootste deel van de winter in de binnenbak getraind zijn, geeft het ze weer wat nieuwe energie om buiten te zijn. De training blijft voor de paarden gevarieerd en ik ben niet bang dat ze zich thuis zullen vervelen”, aldus Bengtsson.

Alles opgeschort

Bengtsson: ”Alle activiteiten zijn opgeschort. Er komen geen lesklanten en we gaan ook geen paarden uitproberen voordat we meer weten over de situatie.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping