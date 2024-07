Berber Dijkman en Alex David Gill oppermachtig in CSI2* 1,40m Zuidwolde

Op CSI2* Zuidwolde werden vandaag twee 1,40m rubrieken met volle startlijsten afgewerkt. Nederland liet met vier podiumplekken duidelijk van zich horen. Berber Dijkman won met Coberlina Z (v. Casimo) het 1,40m twee-fasen waar Pim Mulder tweede werd. In de andere ring was het Alex David Gill die er met de hoofdprijs vandoor ging. Marriet Smit- Hoekstra tekende hier voor de tweede plaats en Dennis Van den Brink werd derde.

In het 1,40m met barrage achteraf was het de stalruiter van de VDL stud die er met de hoofdprijs vandoor ging. Alex David Gill stuurde Lacoste VDL (v. Zirocco Blue) in 31.45 seconden naar de overwinning. Marriet Smit- Hoekstra deed met For Chacco Tn (v. For Pleasure) een dappere poging en kwam met een tijd van 31.82 seconden dan ook heel dicht in de buurt. Uiteindelijk moest de amazone genoegen nemen met de tweede plaats. Ook Dennis Van den Brink deed goede zaken. Hij stuurde Jignipes Eickenrode (v. Zirocco Blue) in 31.86 seconden naar de derde plaats.

Net niet goed genoeg

“Ik had de snelle rit van Marriet gezien en wist dat het moeilijk zou worden. Maar Lacoste is een heel snel paard en ik vertrouwde erop. Ik had goed gekeken hoe Marriet reed en wilde die rit kopiëren. Ik gaf op het laatst Lacoste de vrije teugel, zodat hij snelheid kon ontwikkelen en dat pakte goed uit.” Gill heeft de nog maar achtjarige Lacoste twee jaar onder het zadel, maar weet intussen dat het een dier met veel mogelijkheden en een enorme snelheid is. Voor Marriet Smit-Hoekstra een tegenvaller. “Ik heb direct gas gegeven en ben er voor gegaan, maar helaas was het net niet genoeg. Dit is wel een heel snel paard, maar het was net niet snel genoeg voor de winst. Maar met de tweede plaats ben ik wel heel blij.”

Berber Dijkman wint twee-fasen

In de andere baan werd er een 1,40m twee-fasen-proef afgewerkt waar Berber Dijkman aan het langste eind trok. Dijkman reed Coberlina Z in 30.55 seconden naar de overwinning. Meer Nederlands succes was er voor Pim Mulder die met Jagger Srk (v. Untouchable 27) tweede werd. Mulder stopte de klok op 30.85 seconden. De derde plaats was voor de Duitse Julia Plate die Quincy D’ Overnel (v. Cardento) in 31.50 seconden naar de finish reed.

Bron: Horses.nl