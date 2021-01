Berkhofs Rodrigo Almeida wint Grand Prix Opglabbeek

De Portugees Rodrigo Giesteira Almeida, die vorig jaar Kim Emmen opvolgde als stalruiter bij Erik Berkhof, won zojuist de 2* Grand Prix op Sentower park met de KWPN-merrie Huppeldepup (v. Tyson). Met een foutloze ronde in 35,09 bleef Almeida de concurrentie mooi voor. Dit paard werd eerder uitgebracht door Sanne Thijssen.

De tweede plaats ging naar de Venezolaan Gustavo Arroyo, die G&C Virko Minotais (v. Chacco-Blue) gezadeld had. Gilles Thomas uit België tekende voor de derde plaats met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker).

Kevin Jochems zesde

Halverwege de barrage nam Willem Greve met Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) te veel risico op een steilsprong. De Nederlander was wel goed snel en werd in 35,26 seconden uiteindelijk zesde. Vlak na hem sprong ook Pim Mulder met zijn tienjarige merrie Dywis HH (v. Toulon) ook een balk uit de lepels. Met een tijd van 36,99 seconden tekende Mulder uiteindelijk voor de negende plaats. Na hem tikte ook Kevin Jochems met Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) een balk uit de lepels, dit keer in de combinatie, met de achterbenen. Hij bleef in 35,08 de andere Nederlanders voor en werd zesde.

Manon Hees werd elfde met Echo vh Gerendal Z (v. Echo van t Spieveld), nadat zij ook één balk in de barrage had zien vallen. Ivo Biessen en Nippon Quality (v. Numero Uno) misten die barrage op een haartje door een tijdfout in de basisomloop. Biessen werd als 14e geklasseerd.

Uitslag

Bron: Horses.nl