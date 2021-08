Berlin Eagles bovenaan na eerste GCL-omloop in Hamburg

Het Duitse duo Ludger Beerbaum en Philipp Weishaupt van Berlin Eagles staan bovenaan na de eerste ronde van de Global Champions League van Hamburg. Het paar zal proberen deze om te zetten in een overwinning in de tweede ronde van de GCL Hamburg.

Ludger Beerbaum: ”Rijden op eigen terrein voelt goed, heeft een fijne sfeer en motiveert ons. We hebben deze beide paarden hierheen gebracht omdat we wisten dat ze dol waren op grote ringen en beide hebben bewezen dat dit is wat ze het liefste doen. We zijn pas op de helft, dus er is nog veel werk aan de winkel.”

Vier teams foutloos

Met vier teams foutloos en nog eens vier teams met 4 strafpunten, liggen de teams vlakbij elkaar. Valkenswaard United, Paris Panthers en Prague Lions (met Jur Vrieling en Leopold van Asten) bleven net zoals de Berlin Eagles foutloos. Monaco Aces, Cascais Charmes, London Knights en St. Tropez Pirates kregen slechts 4 strafpunten.

Frank Schuttert en Geir Gulliksen negende in tussenstand

De eerste die de baan testte was Geir Gulliksen en VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot). Ze leken het met gemak aan te kunnen totdat ze een fractie te diep bij een oxer kwamen en de balk van de op een na laatste hindernis viel. Teamgenoot Frank Schuttert en Latina van het Avenhof (v. Diarado) namen de lange route naar de laatste DKB-sprong, die kostbaar bleek, waardoor hij net buiten de toegestane tijd viel en ook een enkele tijdfout aan de score van de Scandinavian Vikings toevoegde.

Tiende plaats voor Suus Kuyten en Bart Bles

Suus Kuyten en Alfa Jordan (v. Air Jordan) lieten alle balken in de lepels liggen, maar finishte buiten de toegestane tijd. Vervolgens liet Bart Bles met Comme-Laude een balk vallen, waardoor de Hamburg Giants in totaal 5 strafpunten kreeg. Het team staat nu op de tiende plaats.

Bron: Horses.nl/Persbericht