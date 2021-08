Berron is Joppen en Van Asten te snel af bij jonge paarden-rubriek

Loewie Joppen en Leopold van Asten waren zojuist succesvol bij de zevenjarigen in Lier. Joppen nam de tweede plaats mee naar huis met de bij Zangersheide geregistreerde Clown of Picobello Z (v. Cardento). Van Asten eindigde op de derde plaats met de bruine hengst VDL Groep Julian (v. Caretino Gold).

Charles Berron bleef beiden Nederlanders voor en eiste de overwinning op. In het zadel van de schimmel Copain de Picobello Z (v. Cicero Z van Paemel) legde hij het tweefasen-parcours foutloos af en noteerde de snelste tijd van 36,24 seconden.

Joppen en Van Asten

Het lukte Joppen niet om de snelle tijd van Berron te verbeteren. Hij zette ook een foutloze ronde neer, maar was 1,95 seconden te langzaam om de overwinning op te strijken. Joppen was eind juli in Kronenberg goed op dreef met de hengst die hij sinds juli op internationale wedstrijden uitbrengt. Ze wonnen daar de jonge paarden-rubriek over twee fasen. Van Asten liet ook alle balken liggen met de AES-hengst en zette de derde tijd van 38,42 seconden op het scorebord.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl