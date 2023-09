Bert Jan van de Pol ruimschoots bovenaan in Kronenberg

Bert Jan van de Pol is vandaag sterk begonnen aan CSI Kronenberg. Op de openingsdag kwam hij met Inoi (E Star x Andiamo Z) in het tweefasen parcours over 1,40 m in de snelle tijd van 36,64 seconden over de finish. Dat was niet alleen goed voor een afgetekende zege maar ook voor de eerste internationale overwinning voor het duo.