Bertram Allen en Emmylou de beste in CSI2* 1.45m finale

Kronenberg - In een barrage van 18 deelnemers was de Ier Bertram Alleen met Emmylou (v.Billy Mexico) in 38.09 seconden de snelste foutloze en pakte dus de hoofdprijs van 6375 euro in het 1.45m in De Peelbergen. Evelyne Putters bezette met Eye of the Tiger (v.Carambole) in 38.99 seconden de tweede plaats voor Felix Koller die met Contagia (v.Contagio) derde werd.