Bertram Allen moet afmelden voor Olympische Spelen

Bertram Allen heeft zich terug moeten trekken voor de Olympische Spelen in Parijs. Zijn paard Pacino Amiro (Pacino x NC Amiro) heeft een blessure opgelopen. Parijs zou voor de Ierse combinatie hun tweede Spelen zijn, nadat ze er in 2021 bij waren in Tokio.

“Ik ben verdrietig om te moeten melden dat Buddy (Pacino Amiro) een lichte blessure heeft en niet kan meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Ik keek zo uit naar onze tweede Olympische Spelen samen, maar Buddy’s herstel is onze topprioriteit”, aldus Bertram Allen op sociale media. “Ik wens het hele Ierse team veel succes in Parijs. Ze zijn sterker dan ooit en klaar om geweldige dingen te bereiken.”

Lynch of McAuley

Bertram Allen was aangewezen als meereizende teamreserve. Als niet-meereizende reserves waren Denis Lynch met Brooklyn Heights en Mark McAuley met GRS Lady Amaro waren aangewezen. De Ierse bond heeft nog niet bekend gemaakt welke combinatie doorschuift naar de plek van Allen.

Bron: Horses.nl