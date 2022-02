Bertram Allen op herhaling: met Pacino Amiro naar de winst in 5* GP Wellington

De Ierse Olympiër Bertram Allen schrijft dit jaar geschiedenis op het Winter Equestrian Festival (WEF) in Wellington, door twee jaar achtereen dezelfde Grote Prijzen te winnen. Hij won zowel de CSI3* GP van week 6 in 2021 als in 2022. En gisteren ging Allen nogmaals op herhaling: hij won 5* Lugano Diamonds Grote Prijs met Pacino Amiro (v. Pacino). Hetzelfde paard waarmee hij vorig jaar ook precies die Grote Prijs pakte.

Parcoursbouwers Anthony D’Ambrosio en Andy Christiansen zetten een uitdagend parcours neer voor de 40 deelnemers in de Grote Prijs. Vijf bleven foutloos in de eerste omloop, bij twaalf combinaties ging er één balk af.

De eersten die terugkeerden voor de barrage waren Olympiër Daniel Bluman (ISR) en Ladriano Z, een 14-jarige Zangersheide-ruin van Lawito x Baloubet Du Rouet van Over The Top Stables LLC. Met een balk voor vier fouten en een tijd van 45,59 seconden eindigde Bluman op de vierde plaats.

Allen: ‘Grote galop hielp me’

Allen was de volgende en hij stuurde Pacino Amiro met diens gigantische galopsprongen in 44,14 seconden door de barrage. “Het was een beetje moeilijk om te weten hoe snel ik moest gaan met slechts vijf in de barrage”, gaf Allen toe. “Het was een kwestie van de juiste combinatie vinden van snelheidd en een balk hebben, dus ik probeerde een zo goed mogelijke ronde te hebben zonder het te gek te maken. Hij heeft een grote galop en elke keer dat er een optie was om een galopsprong minder te maken heb ik dat gedaan, en ik denk dat dat me vandaag heeft geholpen”, zei Allen na afloop.

Bekijk hier een video

Philippaerts

De Belg Nicola Philippaerts deed een poging om die tijd te verbeteren. Maar een balk op de laatste oxer degradeerde hem naar de vijfde plaats met Katanga V/H Dingeshof (v. Cardento).

Bliss Heers

Een van Amerika’s rijzende sterren, Bliss Heers, was sneller dan Philippaerts én bleef foutloos. Met Antidote de Mars (v. Diamant de Semilly) bleef ze foutloos in 45,17 seconden. Uiteindelijk goed voor de vierde plaats. “Omdat ik wist dat mijn paard van nature heel, heel snel is, had ik wat meer risico kunnen nemen dan ik deed en had ik wat meer op zijn vlugheid kunnen vertrouwen. Ik denk dat ik zeker wat tijd heb verloren door alleen maar voorzichtiger te zijn, maar teveel risico is ook niet goed. Ik heb mijn plan uitgevoerd en ben tevreden met het resultaat.”

Ook een Ier op 2: Paul O’Shea

De laatste combinatie in de barrage was Bertram Allens landgenoot Paul O’Shea met de Chancelloress (v. Chacco-Blue). O’Shea deed een poging Allen in te halen, maar 44,49 seconden was net niet genoeg. Hij haalde wel Bliss Heers in.

Over het Grand Prix-parcours merkte O’Shea op: “Toen ik het parcours liep, dacht ik dat het zwaar was, maar de standaard is hier hoog omdat er zoveel topruiters en -paarden zijn. De parcoursbouwers hebben geweldig werk geleverd: er waren veel opties en je moest met een plan binnenrijden. Het was een voordeel voor mij om achteraan op de startlijst te staan omdat ik zo veel kon zien en een goed plan kon maken.”