Bertram Allen oppermachtig met Lafayette van Overis

Bertram Allen was gisteravond niet te kloppen met Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof) in de 5*-rubriek over 1,45m. De jonge Ierse ruiter stuurde de negenjarige ruin foutloos rond in 63,61 seconden en zette daarmee de concurrentie op meer dan anderhalve seconden afstand.

Allen nam de BWP’er afgelopen augustus over van de Britse ruiter Joe Clee en schreef in het najaar direct al een aantal overwinningen op zijn naam met zijn nieuwe troef. Twee weken geleden kwam het duo na een periode van rustig aan doen ook aan de start in Wellingtop en snelde dat weekend eveneens naar overwinning in de 1,45m-rubriek op tijd.

Top drie

Santiago Lambre was met de KWPN-merrie Doloris (v. Harley VDL) goed voor de tweede tijd in deze rubriek. De Mexicaanse ruiter passeerde de eindstreep met 65,15 seconden op de klok. Andrew Kocher maakte de top drie compleet met Fashion V en zette daarmee het beste thuisresultaat neer.

Bron: Horses.nl