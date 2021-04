Bertram Allen verkoopt Castlefield Vegas naar Mexico

Bertram Allen heeft afscheid genomen van zijn toppaard Castlefield Vegas (v. Cassino). De elfjarige schimmel gaat zijn carrière voortzetten met de Mexicaan Sergio Nieto del Rio. Allen nam in januari plaats in het zadel van de Iers gefokte ruin.

De combinatie was gelijk goed op elkaar ingespeeld. Begin februari wonnen ze de 1.40m-rubriek over twee fasen in Wellington. Een week later schreven ze een 1.50m-rubriek en de Grand Prix in Wellington op hun naam.

Zilver op EK Junioren

De ruin werd als driejarige door Martin Egan gekocht. Castlefield Vegas werd als jong paard gereden door Philip Carey. Op achtjarige leeftijd behaalde de schimmel met Jason Foley de zilveren medaille op het EK voor Junioren in Fontainebleau. Daarna nam Gerard O’Neill de teugels over en namen ze deel aan verschillende landenwedstrijden.

