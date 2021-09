De elfjarige hengst FTS Killossery Konfusion (v. Livello) heeft de stallen van Bertram Allen verlaten. De schimmel gaat zijn carrière voortzetten met de Belg Jos Verlooy.

De Ier debuteerde met de hengst op het internationale toneel in juli op CHIO Rotterdam. Daarna namen ze deel aan de CSI5*-wedstrijden in Chantilly, Valence en Brussel. CHIO Aken was de laatste wedstrijd van de combinatie. Op het ‘Weltfest des Pferdesports’ won het paar een 1.45m-rubriek.

Bron: Horses.nl/Facebook