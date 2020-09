Bertram Allen wint 1,45m in Aken

Zojuist is er in Aken een 1,45m-rubriek direct op tijd verreden. Bertram Allen wist met Pacino Amiro (Pacino x NC Amiro) te winnen. Dit duo liet alle balken liggen in de lepels en finishte in 60,23 seconden.

Richard Vogel is in vorm en eindigde op de tweede plaats. Hij reed met Les Peak (Lord Z x Cash and Carry). Zij finishte in 61,60 seconden. Op de derde plaats eindigde Michael Jung met de KWPN-ruin Fischerdaily Impressed (Cartani x Elcaro). Zij finishte in 63,85 seconden.

Van der Vleuten op de zesde plaats

Laura Kraut eindigde met de KWPN-ruin Galliano VM (Ukato x Vincenzo) op de derde plaats. De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 65,42 seconden. Op de vijfde plaats eindigde Nicole Philippaerts met Khan vd Kattevennen Z (Kannan x Heartbreaker). Dit duo finishte in 66,05 seconden. Maikel van der Vleuten eindigde op de zesde plaats met Canisha (Cancara x Casall ASK). Zij kwamen in 67,26 seconden over de finishlijn.

Uitslag

Bron: Horses.nl